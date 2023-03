Milan-Salernitana, ecco il dato ufficiale su spettatori e incasso | PM NEWS

Milan-Salernitana, una partita importante per i rossoneri. E i tifosi hanno fatto sentire tutto il loro affetto, nonostante sia lunedì. Ecco il dato ufficiale su spettatori e incasso: nella serata di oggi sono presenti 71.870 spettatori per un incasso di 1.833.598 euro. Grandissimi numeri ancora una volta per San Siro, uno stadio sempre caldo in questa stagione. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>