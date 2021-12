Milan-Salernitana, Bakayoko: “Liverpool? Pensiamo alla gara di oggi”

Tiémoué Bakayoko ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Salernitana della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco cosa ha detto

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Liverpool? Oggi dobbiamo pensare solo alla gara di oggi, speriamo di vincere. Abbiamo la possibilità di andare in vetta in attesa del Napoli stasera, la gara di oggi è importante per noi".