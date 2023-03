Milan-Salernitana 1-1, Pioli: “Gol evitabile. Un peccato”

Su cosa è mancato : "Si poteva giocare un calcio di livello superiore. Abbiamo concesso troppo spazio e lasciato un gol evitabile. Si poteva fare meglio, ma non siamo stati neanche fortunati".

Su Dia e le pressioni : "Li avevamo gestiti bene. Credo che in quella situazione dovevamo essere più concreti. Abbiamo lasciato l'area scoperta".

Sul cambio di Giroud: "Secondo me non era brillante. Bel gol, ma non ha fatto una grande prestazione".