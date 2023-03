Milan-Salernitana 1-1: i numeri della sfida di San Siro | Serie A News

(fonte: acmilan.com) "Il Milan lotta, crea e preme con tutte le energie ma non va oltre il pari tra le mura amiche contro la Salernitana. Al vantaggio di Olivier Giroud ha risposto, nel corso della ripresa, il tap-in di Boulaye Dia, che ha negato ai rossoneri la possibilità di agganciare il secondo posto in classifica. Non è mancata, però, la prestazione e la voglia di trovare i tre punti, così come la spinta - incessante - degli oltre 71mila rossoneri presenti. Queste le curiosità e le statistiche principali a margine dell'1-1 di 'San Siro'.