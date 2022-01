Milan-Roma, Pinto: “Covid? D’accordo con la decisione presa ieri” | News

Tiago Pinto, general manager giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022

Enrico Ianuario

Su Sergio Oliveira e Maitland Niles: "Buon anno a tutti. Su Niles posso dire che non c'è bisogno di nasconderlo. Stiamo parlando con Arsenal. Credo che sia vicino, per il resto ci sono tanti nomi. Se non ci sono novità, non è il momento di parlarne".

Sul Covid: "Io capisco la domanda, quello che succede negli ultimi due anni è che abbiamo vissuto questa realtà. Non è una realtà del calcio, ma del mondo. Dobbiamo capire tutti quanti, ma non possiamo dimenticare che è una situazione pubblica. Non possiamo dimenticare che va un po' oltre il calcio. Noi come Roma vogliamo essere sempre in tutte le discussioni, i criteri sono importanti, ma non possiamo dimenticare che il Covid è una questione che va oltre. Questa è un'opinione personale, ci sono regole applicate dalla UEFA, io sono d'accordo con quello che è stata la decisione di ieri".

Sulla partita di oggi: "La partita contro l'Atalanta è stata importante psicologicamente, era da tanti mesi che non vincevamo una partita così importante. Ma come ha detto il mister non c'è modo migliore di iniziare con una partita così. Sappiamo la qualità del Milan, ma vogliamo vincere. Sono fiducioso".