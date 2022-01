Milan-Roma, Saelemaekers: “Lavoro per fare più gol. Magari oggi …”

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Penso che siamo pronti. Abbiamo lavorato bene questa settimana per preparare bene questa partita. Se facciamo bene quello che ci ha chiesto il mister in settimana, penso che possiamo prenderci questi tre punti. Penso che il mio lavoro è essere pronto per giocare tutte le partite. Il lavoro che facciamo a Milanello è importante: sono pronto per oggi, questo è il più importante. So che non faccio ancora abbastanza gol per il mio ruolo, ma sto lavorando su quello. Proverò a fare gol oggi per aiutare la squadra". Ecco dove e come vedere Milan-Roma in tv o in diretta streaming >>>