Milan-Roma, il disastro di Giacomelli: la punizione di Rizzoli | Serie A News

MILAN NEWS – Milan-Roma, gara terminata con il risultato di 3 a 3, è stata sicuramente una partita spettacolare, ma ha fatto molto discutere l’arbitraggio di Piero Giacomelli. Il direttore di gara, infatti, ha fischiato due rigori molto dubbi, per usare un eufemismo, uno a favore della Roma e uno a favore del Milan.

Secondo quanto scritto dal portale sportmediaset.it, Nicola Rizzoli, designatore arbitrale della Serie A, non è ovviamente soddisfatto della prestazione di Giacomelli e di quella del VAR Nasca. Quest’ultimo, infatti, sarebbe dovuto intervenire sia in occasione del rigore concesso alla Roma e sia per quello concesso al Milan, entrambi giudicati inesistenti. Giusto secondo i vertici AIA non dare il rigore a Ibrahimovic per il fallo mano di Mancini, ma di sicuro lo svedese non doveva essere ammonito. Insomma, prestazione deficitaria ieri sera a San Siro. Sia Giacomelli e sia Nasca verranno fermati per almeno due turni.

