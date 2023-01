Milan-Roma, Calabria: “Partita sprecata da stupidi: ci fa inca**are”

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Roma 2-2: le parole di Calabria nel post-partita — Sulla gestione finale del match: "Se pensavamo di averla già vinta era una cosa da stupidi. Perché non l'abbiamo vinta. Quindi penso di no. Abbiamo fatto una partita molto buona. Sinceramente sprecarla così, negli ultimi minuti, è una cosa che non devi fare".

Sui gol subiti come casualità: "Non è frutto del caso. Io credo che loro, in questa partita, avrebbero potuto farci male solo sulle palle inattive. Sono la squadra più forte della Serie A sulle palle inattive. Lo sapevamo, l'avevamo preparata. È da stupidi. Era una partita da portare a casa. Dobbiamo essere più attenti: non dobbiamo concedere queste cose".

Sugli errori in occasione delle reti incassate:"Noi marchiamo sempre alla stessa maniera: la prima linea a zona e due-tre giocatori - compreso me - che vanno a cercare l'uomo. Perché chi fa gol è l'uomo e non la palla da sola. L'avevamo preparata bene. Sapevamo che erano forti sulle palle inattive, che non dovevamo lasciare loro centimetri. Perdere due punti su due calci piazzati ci fa incazzare. Sono sincero. Dobbiamo cercare di limitare questa cosa. Magari evitando di fare falli stupidi, evitando di arrivare fino al calcio piazzato". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>