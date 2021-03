Milan, rischiano Theo Hernandez e Rebic. Il punto sulle squalifiche | News

Milan, Theo Hernandez e Rebic rischiano

Come viene sottolineato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan è uscito con le ossa rotte dalla partita contro il Napoli. Non solo la vetta si è allontanata, ma Pioli ha perso anche Rafael Leao per un infortunio muscolare. Zlatan Ibrahimovic sta per rientrare, ma sicuramente non può essere al massimo della condizione

C’è però un problema anche dal punto di vista disciplinare. Ante Rebic, infatti, è stato espulso per rosso diretto da parte di Pasqua in Milan-Napoli e dunque rischia uno stop di due-tre giornate, anche se dipenderà da quanto ha scritto l’arbitro nel referto.

Rischia anche Theo Hernandez, che su Instagram ha pubblicato una stories contro l’arbitro Pasqua. Il terzino ha cancellato dopo pochi minuti la foto e questo aspetto potrebbe salvarlo, anche se all’estero Neymar e Alli sono stati squalificati per situazioni simili. Intanto Albertini sorprende: “Milan, credi allo scudetto. L’Inter…”