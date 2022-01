Milan, Rebic ha segnato contro la Juventus nelle ultime tre partite | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato un dato su Rebic: il croato ha segnato nelle ultime tre sfide contro la Juve

Ante Rebić ha segnato nelle sue ultime tre sfide di campionato contro la Juventus: nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo Mauro Icardi ha trovato il gol in più match consecutivi contro i bianconeri in Serie A. Quello della gara d'andata a oggi rappresenta l'ultimo gol in campionato dell'attaccante croato. Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>