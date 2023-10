Milan, Leao è MVP del mese di settembre: le motivazioni del premio

Il 10 rossonero è stato decisivo, facendo la differenza sulle ali delle proprie caratteristiche uniche. Una in particolare, ormai nota ma comunque imprevedibile e sempre devastante: la progressione. Questo pregio gli ha permesso di riaprire momentaneamente il derby, di avere l'occasione più ghiotta per "mordere" il Newcastle all'esordio in Champions League, di battere l'Hellas Verona (1-0), di "spaccare" la Lazio smarcando Christian Pulisic per il vantaggio e Noah Okafor per il raddoppio. Senza dimenticare la mezza rovesciata di Roma.

Il premio di MVP di settembre 2023, consegnato dai tifosi rossoneri attraverso la votazione su 'acmilan.com', ne è la più ovvia e meritata conseguenza. Anche perché Leao aveva già collezionato i singoli MVP dopo Hellas Verona e Lazio. Rafa è stato preferito rispetto ai compagni Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Fikayo Tomori. Ha fatto 3 gol e 2 assist in 6 giornate, soprattutto in Serie A ha messo la freccia salendo in cattedra.

Complimenti, allora, ma vietato fermarsi. Il 2023-2024 è ancora all'inizio e il Milan ha bisogno di Rafa come Rafa ha bisogno del Milan per puntare in alto sia in Italia sia in Europa. Settembre nel cassetto dei ricordi, i prossimi mesi per migliorare ancora con voglia e ambizione".

