Milan, problema gol per Leao: il portoghese non segna dal 9 gennaio | News

Milan, Leao vuole ritrovare il gol

Nella gara di questa sera tra Milan e Udinese, Rafael Leao giocherà titolare al posto dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic. Nonostante una grande stagione, negli ultimi incontri il portoghese non ha trovato la via del gol. Infatti, la sua ultima rete è datata 9 gennaio quando i rossoneri affrontarono il Torino e si imposero per 2-0 grazie ad un suo gol e a quello di Kessié su rigore. Il talento rossonero vuole ritrovare il sorriso e vuole dare alla sua squadra quelle reti che sono mancate nelle ultime uscite. Intanto i rossoneri hanno puntato gli occhi su un gioiello del campionato olandese.