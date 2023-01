Milan, presenza numero 200 per Calabria con i rossoneri | News

Presente in campo per disputare il match contro il Sassuolo, quella di oggi è la presenza numero 200 di Calabria con il Milan

E' in corso, in questo momento a 'San Siro', il match tra Milan e Sassuolo, valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A. In campo c'è Davide Calabria che, come ricorda il Milan sul proprio profilo Twitter, oggi raggiunge un grande traguardo. Il capitano rossonero, infatti, ha appena compiuto le 200 presenze con la maglia del Milan. Complimenti, Davide! Segui qui la diretta testuale di Milan-Sassuolo