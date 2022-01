Milan, precedenti positivi contro neopromosse: una sconfitta in 22 partite

Precedenti positivi per il Milan contro le squadre neopromosse in Serie A. Soltanto una sconfitta in 22 partite: ecco il dato

Renato Panno

Nella giornata di domani il Milan affronta il Venezia nella partita valida per la 21^ giornata di Serie A. Il Diavolo ha perso soltanto una delle ultime 22 partite di Serie A contro squadre neopromosse: negli altri 21 incontri, i rossoneri hanno registrato 16 successi, 5 pareggi e collezionato 13 clean sheet. Da segnalare, inoltre, come il Milan abbia vinto la prima trasferta dell'anno solare in Serie A nelle ultime quattro stagioni, inclusa l'ultima – nel 2021 – contro una neopromossa, il 2-0 della scorsa stagione a Benevento. Ecco come e dove vedere Venezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>