Milan, possibile titolarità per Kessié nel derby contro l’Inter | News

Franck Kessié potrebbe giocare titolare nel derby contro l'Inter: procede bene il recupero dell'ivoriano dal suo infortunio

Eliminato dalla Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, Franck Kessié tornerà domani a Milano. Nonostante abbia riportato un infortunio al costato nell'ultimo match contro l'Egitto, le condizioni dell'ivoriano non destano particolari preoccupazioni. A tal proposito, secondo 'Tuttosport' ci sarebbe la possibilità di vedere il classe 1996 in campo dal primo minuto nel derby contro l'Inter. La gara è in programma sabato 5 febbraio alle 18.00. Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.