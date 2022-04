Milan, Pioli ha vinto 10 partite su 18 contro il Torino | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato delle curiosità che riguardano Stefano Pioli e il Torino, avversario di stasera

Tra pochi minuti il Milan scenderà sul prato dello Stadio 'Olimpico Grande Torino' dove affronterà la squadra allenata da Ivan Juric. Una gara di fondamentale importanza per i rossoneri che avranno la possibilità di allungare in classifica sul Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, oggi ha perso contro la Fiorentina, dunque il Diavolo proverà a conquistare i tre punti e avvicinarsi sempre di più al tanto sognato e desiderato scudetto. Ritornando al match di stasera, il Milan ha pubblicato una curiosità che riguarda Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha vinto 10 delle 18 sfide da allenatore in Serie A contro il Torino (6N, 2P). Solamente contro il Cagliari (12) l'allenatore rossonero ha ottenuto più successi nella competizione. Ecco come e dove seguire Torino-Milan di Serie A in tv o diretta streaming >>>