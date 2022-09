Milan, con una vittoria Pioli raggiungerebbe quota 650 punti in Serie A

Questa sera il Milan affronterà la Sampdoria. La gara è in programma alle 20.45 allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, dove i rossoneri vorranno conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato. I padroni di casa, invece, sono ancora alla ricerca del primo successo. Sarà una partita importante anche per Stefano Pioli, anche per motivi di score personale. Secondo quanto riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria è la squadra contro cui Stefano Pioli ha pareggiato più sfide da allenatore in Serie A: nove sulle 20 complessive - completano sei successi e cinque sconfitte. Con una vittoria o un pareggio, Stefano Pioli (649) potrebbe diventare l'ottavo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota 650 punti conquistati in Serie A. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming