Milan, Pioli: “Vogliosi di vincere, ma siamo stati frenetici e poco lucidi”

Su De Ketelaere falso nove: "Devo gestire anche le forze dei giocatori. Purtroppo oggi non avere Rebic e Origi avremmo avuto cambi diversi, ma Charles è abituato a fare il nove. Ha provato ad aprire la difesa avversaria, ha ragione Kjaer quando dice che ci è mancato l'ultimo passaggio. Abbiamo giocato come se ci mancasse un minuto, invece c'era tempo. Vogliamo vincere le partite, ma non vogliamo crearci troppe frenesie che non ci portano ad una buona qualità di gioco".