Milan-Parma, Walker in panchina a colloquio con Ibrahimovic

Nella giornata di oggi 26 gennaio, alle ore 12:30, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Parma di Fabio Pecchia, valido per la 22^ giornata della Serie A 2024/2025. I rossoneri hanno in mano la possibilità di trovare la continuità in campionato dopo la vittoria in Champions League contro il Girona. In panchina, nel prepartita, presente anche Kyle Walker. Il nuovo terzino rossonero è stato inquadrato da DAZN a colloquio con Zlatan Ibrahimovic.