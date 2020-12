Milan-Parma, Romagnoli: “Tanta sfortuna e due punti persi”

Milan-Parma, le dichiarazioni post-partita di Romagnoli

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Alessio Romagnoli, capitano rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Parma, posticipo dell’11^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Romagnoli.

Sulla partita: “Oggi due punti persi. Abbiamo fatto una buona partita, subito due tiri e due gol. Abbiamo creato tanto e abbiamo fatto tanto però purtroppo siamo riusciti solo a pareggiarla”.

Sulla stanchezza: “Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, per noi non cambia niente. Adesso abbiamo 3 partite per cercare di finire al meglio l’anno e cercare di fare più punti possibile”.

Sulle prossime gare: “Tutte le partite sono complicate, adesso testa bassa e da domani continueremo col nostro cammino. Troppa sfortuna stasera? Tanta sfortuna, disattenzioni nostre sui gol subiti, però ormai è andata così”.

