Milan, Pardo: “Applausi a Mandzukic per il suo gesto nobile” | News

Le ultime notizie sul Milan. Pierluigi Pardo ha commentato su Twitter la decisione di Mandzukic: il croato ha rifiutato lo stipendio di marzo

Pierluigi Pardo, noto giornalista e telecronista, ha commentato sul suo profilo Twitter la decisione di Mario Mandzukic. Il croato, visti i numerosi infortuni che lo hanno tenuto out per tutto il mese di marzo, ha deciso di devolvere in beneficienza il suo stipendio. "Applausi a Mandzukic per il suo gesto nobile e al Milan che devolverà i soldi a cui il croato rinuncia in beneficenza. Chapeau", queste le parole apparse sul suo account. Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Genoa: quasi tutto deciso