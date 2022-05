Milan, l’ordinanza del Sindaco: niente alcol e petardi a ‘San Siro’ fino alle 2

Niente alcol e petardi a 'San Siro': l'ordinanza del Sindaco di Milano, Beppe Sala, in caso di vittoria dello scudetto da parte del Milan

Domenica sera, alle 18.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' l'Atalanta. Una gara che potrà dire tanto, così come potrà dire poco. I rossoneri, infatti, in caso di vittoria o pareggio - con la sconfitta dell'Inter in quel di Cagliari - diventerebbero campioni d'Italia. Dunque, seppur con le dovute difficoltà, la squadra di Stefano Pioli potrebbe festeggiare il 19esimo scudetto dinanzi ai suoi tifosi. O almeno sarebbe nelle intenzioni di tutti in caso di successo.