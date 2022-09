Milan-Napoli, si va verso il tutto esaurito a ‘San Siro’ | PM News

Domenica sera, alle 20.45, il Milan ospiterà a 'San Siro' il Napoli. La gara sarà valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A e si presume possa dare spettacolo in campo, ma anche sugli spalti. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', si va verso il 'sold out' in quanto sono già stati venduti 67mila biglietti. Restano ancora disponibili gli ultimi tagliandi per assistere al posticipo di domenica sera. Stadio, il 'Meazza' verrà demolito: spazio al nuovo impianto nel 2027.