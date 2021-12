Milan-Napoli, Theo Hernández in dubbio: le ultime | Serie A News

Theo Hernández, difensore francese, a rischio per Milan-Napoli di domani sera a 'San Siro'. Ancora un po' di febbre per il terzino rossonero

Theo Hernández rischia di saltare Milan-Napoli , partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domani sera, ore 20:45 , a 'San Siro'. Lo ha riferito 'Sky Sport'.

Theo Hernández, infatti, non si è allenato oggi con il resto della squadra, all'aperto. Il terzino sinistro francese, al contrario, ha proseguito come ieri il suo lavoro da solo in palestra.