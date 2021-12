Milan-Napoli, Stefano Pioli non ha mai vinto contro Luciano Spalletti | News

Stefano Pioli, durante la sua carriera da allenatore, non ha mai vinto contro Luciano Spalletti: stasera arriverà la prima vittoria?

Un tabù da sfatare quello di Stefano Pioli, il quale non ha mai battuto l'attuale allenatore del Napoli: Luciano Spalletti. Come riporta 'Opta', il tecnico toscano è imbattuto nelle otto sfide da allenatore con Stefano Pioli in Serie A: sei vittorie e due pareggi (incluso quello nell'ultimo incrocio datato febbraio 2019, Fiorentina-Inter 3-3); Spalletti in particolare è imbattuto anche nelle ultime 13 sfide da allenatore in Serie A contro il Milan (10V, 3N), da Milan-Roma 2-1 del maggio 2006.