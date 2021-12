Milan-Napoli, si va verso il tutto esaurito a ‘San Siro’ | PM News

Già venduti oltre 55mila biglietti per Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Si prevede il pienone allo stadio

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sono già stati venduti oltre 55mila biglietti. Dunque si va verso il tutto esaurito per la sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti. Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>