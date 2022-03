Il Milan non ottiene due successi di fila a Napoli dal 1981 | Serie A News

Il Milan non ottiene due successi consecutivi in casa del Napoli dal 1981: questa sera i ragazzi di Pioli riusciranno nell'impresa?

Mancano poche ore all'inizio di Napoli-Milan, gara valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Una partita di fondamentale importanza per le sorti di questo campionato, con le due squadre che condividono momentaneamente la seconda posizione alle spalle dell'Inter capolista. L'ultima volta che i due club si sono affrontati allo Stadio 'Diego Armando Maradona', i rossoneri ottennero un successo per 1-3. Il sito ufficiale del Milan riporta una curiosa statistica in merito alle vittorie del Diavolo a Napoli. I rossoneri non ottengono due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A dal 1981: in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all'autorete di Ferrario.