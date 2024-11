Pellegatti: “Speriamo che il Milan riesca a ricucire un po’ la situazione”

Nel post partita di Milan-Napoli, Carlo Pellegatti ha espresso il suo profondo dispiacere sui propri canali social per la sconfitta della squadra di Paulo Fonseca contro quella di Antonio Conte . Le parole del noto giornalista sportivo non sono state solo un semplice sfogo, ma hanno catturato il sentiment di un intero ambiente rossonero che sperava in un risultato diverso.

"È in queste occasioni, cari amici e care amiche, non tolgo mai la sciarpa, anzi, la metto ancora più stretta. Però 11 punti dalla vetta sono un macigno, e soprattutto il Milan rischia, se già non lo è, di essere risucchiato a metà classifica. Una sconfitta cominciata venerdì, proseguita a Milanello con l'infortunio di Gabbia, proseguita ancora con l'influenza di Pulisic, e qualcuno dirà, sicuramente continuata questa sera con l'esclusione di Leao. Un altro tema divisivo, tra le tante cose che oramai dividono i tifosi. In una cosa non sono divisi, molti ovviamente, il rimpianto di non aver avuto Antonio Conte, che in questo momento storico poteva essere la scossa. Ed è questa, fra le altre, la grande accusa che rivolgono a dirigenti e proprietà.