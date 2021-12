Milan-Napoli, nove curiosità sul big match di San Siro | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato nove curiosità sulla partita di questa sera contro il Napoli

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Aria di big match a San Siro: i rossoneri ospitano il Napoli nel posticipo della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, la penultima del girone d'andata. Una partita tanto bella e attesa quanto delicata, contro una formazione di alta classifica che tra le mura amiche in campionato il Milan non batte dal dicembre 2014. Ci sono gli ingredienti per una grande serata di calcio. Avviciniamoci con alcune statistiche e curiosità sulle due squadre.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

1 - Sono 73 i precedenti tra Milan e Napoli in casa dei rossoneri. 32 vittorie interne contro le 15 degli azzurri - 26 i pareggi.

2 - Il Napoli ha vinto quattro delle ultime 27 trasferte di Serie A contro il Milan.

STATO DI FORMA

3 - Il Milan ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 partite interne di campionato. Inclusa la più recente contro la Salernitana alla 16ª giornata.

STATISTICHE GENERALI

4 - Il Milan è una delle due squadre di questo campionato ad aver sempre trovato il gol in tutte le 17 partite giocate finora (insieme all'Inter).

5 - Il Milan è la squadra che ha segnato più gol (15, al pari dell’Inter) nell'ultima mezz'ora di gioco in questo campionato. Parziale in cui il Napoli ha subito il 54% delle proprie reti (sette su 13, tra cui sei delle ultime sette).

6 - Sia Milan che Napoli hanno segnato 11 reti da palla inattiva nella Serie A 2021/22, solo Inter (14) e Fiorentina (12) ne contano di più finora.

FOCUS GIOCATORI

7 - Zlatan Ibrahimović ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite contro il Napoli in Serie A. Tra cui una doppietta nel match d’andata dello scorso campionato: tra chi ha segnato almeno sette reti nel torneo in corso, lo svedese è il calciatore con la migliore media gol (uno ogni 88 minuti in campo).

8 - Junior Messias ha preso parte a due reti in due sfide di Serie A contro il Napoli. Un gol e un assist, entrambi nella sfida dello scorso aprile con la maglia del Crotone.

9 - Tra i portieri con almeno tre partite giocate in questo campionato, Mike Maignan (77.5%) e David Ospina (76.9%) sono i due con la più alta percentuale di parate. Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>