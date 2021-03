Milan-Napoli, Maldini: “Abbiamo tante facce, ma sempre lo stesso spirito”

Milan-Napoli: le dichiarazioni di Maldini nel pre-partita

Il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni: “La nostra recente storia ci deve far capire che il Milan ha tante facce, ma deve sempre avere spirito e lo abbiamo dimostrato nel 98% delle partite. A volte cambiando tanti interpreti cambia anche la qualità e si fa più fatica però. Una vittoria si otterrebbero due risultati: avere le quinte a dieci punti e naturalmente non mollare nella rincorsa all’Inter. Zlatan partecipa ad allenamenti, riunioni… Ha momenti importanti anche fuori dal campo, oltre che in campo. Alla base di questi mesi c’è un po’ di tutto: una società che ha lavorato in un certo modo, un allenatore che si è allineato, i giocatori che hanno dimostrato valore. Le componenti sono tante. I momenti buoni puoi averli anche se una componente non è allineata, ma questa continuità solo con tutti che remano dalla stessa parte. Ci siamo già mossi per Kessie e per gli altri in scadenza nel 2022. Piano piano ci muoveremo anche per gli altri. Non abbiamo ancora raggiunto neanche uno degli obiettivi, ma ci stiamo lavorando. Gattuso è un grande allenatore, in evoluzione continua. Ci siamo abbracciati. La fortuna di ogni allenatore è quella di aprire la mente perché il calcio è in continua evoluzione. Per restare al passo devi aprire la mente, anche se da giocatore hai ottenuto grandi vittorie con altre idee”.

