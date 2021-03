Milan-Napoli, la vittoria dei rossoneri a ‘San Siro’ manca dal 2014 | News

Milan-Napoli, ultima vittoria casalinga in Serie A risale al 2014

Milan e Napoli si affronteranno questa sera alle ore 20.45 per quella che sarà l’ultima gara del 27esimo turno di Serie A. La vittoria dei rossoneri a ‘San Siro’ contro i Partenopei in campionato manca dal dicembre 2014, quando allora i padroni di casa si imposero sugli ospiti per 2-0 grazie alle reti di Jeremy Menez e Giacomo Bonaventura. Eccezion fatta per un match di Coppa Italia, vinto grazie alla doppietta di Piatek nel gennaio 2019, il ‘Meazza’ è diventato un vero e proprio tabù per il Diavolo. Riuscirà la squadra di Pioli ad interrompere questo maledetto incantesimo proprio come fecero all’andata allo Stadio San Paolo? Intanto Calhanoglu ha recuperato dal suo infortunio: giocherà dal 1′ minuto?