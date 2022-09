Milan-Napoli, Kjaer: “Faremo di tutto per vincere, dobbiamo fare il Milan”

In un'intervista rilasciata a MilanTv, il difensore del Milan, Simon Kjaer, presenta così la prossima sfida di campionato contro il Napoli: "Sarà una partita importante ma è ancora presto per definirla decisiva. Il Napoli è una squadra che sta facendo molto bene. In questa stagione ci saranno tante partite e più punti faremo prima del Mondiale e meglio sarà perché ci sarà poco tempo per allenarsi. Faremo di tutto per vincere, non sarà semplice ma siamo il Milan e dobbiamo fare il Milan". Paolo Maldini si racconta a m20. Qui le sue dichiarazioni>>>