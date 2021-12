Milan-Napoli, il bilancio degli scontri precedenti sorride ai rossoneri | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i numeri dei precedenti scontri con il Napoli: il bilancio sorride al Diavolo

(fonte acmilan.com) - Sono 73 i precedenti tra Milan e Napoli in casa dei rossoneri. 32 vittorie interne contro le 15 degli azzurri, 26 i pareggi. Il Napoli ha vinto quattro delle ultime 27 trasferte di Serie A contro il Milan. Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>