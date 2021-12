Milan-Napoli, i rossoneri hanno vinto una gara negli ultimi 13 incontri con i partenopei

Guardando a dati e statistiche, il Milan ha vinto solo uno degli ultimi tredici incontri con il Napoli: la gara risale al novembre 2020

Secondo quanto riportato da 'Opta', il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Dalla stagione 2015/16 ad oggi, tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il club rossonero ha vinto meno partite in campionato (solo una appunto).