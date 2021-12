Milan-Napoli, Giuntoli: “Petagna titolare? Ha fatto bene ultimamente”

Cristiano Giuntoli, dirigente azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, 18° turno della Serie A 2021-2022

Cristiano Giuntoli, dirigente azzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Petagna? La speranza è che faccia una grande prestazione. Ha fatto bene le ultime partite, poi non dimentichiamo che il mister è bravo a sfruttare la panchina in corso d'opera. Ha preferito dare un punto di riferimento per poi magari no lavorare più senza punti di riferimento dopo".