Milan-Napoli, arriva la decisione dell’Aia su Pasqua | Serie A News

Milan-Napoli, la decisione su Pasqua

L’arbitro Fabrizio Pasqua al centro delle polemiche. Il direttore di gara, infatti, è finito nel mirino della critica dopo Milan-Napoli per il rigore non concesso a Theo Hernandez nei minuti finali del match. L’arbitro è andato a rivedere l’episodio sotto indicazione del VAR, ma alla fine ha deciso di andare dritto per la sua strada.

Secondo quanto viene scritto dal Corriere della Sera, l’AIA non fermerà Pasqua nel prossimo turno di Serie A. I vertici dell’Associazione Italiana Arbitri ritengono che il direttore di gara non abbia commesso l’errore che gli viene contestato. Evidentemente la caduta di Theo Hernandez non viene considerata un chiaro errore, ma un episodio che viene deciso in base alla discrezionalità dell’arbitro. Albertini intanto sorprende: “Milan, punta allo scudetto. L’Inter…”