Milan-Napoli, Maignan e Ospina i portieri con la percentuale più alta di parate

Secondo quanto pubblicato dal Milan, Mike Maignan e David Ospina sono i portieri con la percentuale più alta di parate in Serie A

(fonte acmilan.com) - Tra i portieri con almeno tre partite giocate in questo campionato, Mike Maignan (77.5%) e David Ospina (76.9%) sono i due con la più alta percentuale di parate.