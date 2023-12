Milan-Monza, la time machine: quella volta che Brahim Diaz… | Serie A News

Al 41' raddoppia con un movimento da grande attaccante in area di rigore, controllo spalle alla porta su assist di Origi e destro a incrociare sul secondo palo, lasciando di sasso difensori e portiere. 2-0 e partita in discesa per i rossoneri, che poi triplicano il vantaggio con Origi e, dopo la rete di Colpani, trovano anche il quarto gol con Rafael Leão per il 4-1 finale. Brahim viene sostituito al 53' da De Ketelaere, tra gli applausi di tutto lo stadio. Con questo successo i rossoneri si confermano al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli, che poi prenderà il largo per vincere il suo terzo Scudetto. LEGGI ANCHE: Milan-Monza, un recupero importante e uno stop a sorpresa >>>