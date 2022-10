Milan-Monza, presenza numero 100 in rossonero per Rebic | Serie A News

In occasione di Milan-Monza di questo pomeriggio a 'San Siro', Ante Rebic festeggia le 100 presenze in maglia rossonera. Dati e numeri

In occasione di Milan-Monza, partita di questo pomeriggio a 'San Siro' e valida per l'11^ giornata della Serie A 2022-2023, l'attaccante Ante Rebic festeggia le 100 presenze totali in maglia rossonera. Lo ha ricordato proprio il club di Via Aldo Rossi in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.