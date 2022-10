Milan-Monza, Pioli: “Brahim Diaz ha avuto un affaticamento. Su Messias…”

Su cosa lo ha soddisfatto: "La squadra ha cominciato bene la partita, ha rischiato poco e costruito molto. Tutte cose positive, se non qualche errore soprattutto nella gestione che non ci permette di controllare meglio la partita".

Su Brahim Diaz: "Sicuramente il centro destra la posizione dove gli piace di più. Oggi doveva stare un po' più alto, pensavamo fosse il Monza più aggressivo, dovevamo giocare quasi con quattro attaccanti. Quando sta bene Brahim si vede, ha la gambetta brillante, gli avversari fanno fatica a prenderla. Ha avuto un affaticamento muscolare, speriamo non sia niente di particolare né per lui né per Dest. Spero di avere più giocatori a disposizione per martedì".

Su Messias: "Ha fatto delle scelte in fase difensive, si è sacrificato con quantità e qualità. Ha uno spirito di sacrificio incredibile , è un giocatore importante per la squadra. Ha fatto un'ottima prova".

Sullo spirito dei giocatori meno impiegati: "A voi piace molto il termine turnover, a me non piace. I miei giocatori sanno che hanno fiducia in loro, ho tanti titolari. Se non avessi avuto infortuni avrei fatto più rotazioni. Non si è mai giocato così tanto ad agosto, nemmeno adesso, ho la fortuna di avere una squadra con spirito forte. Ha giocato Dest, Kjaer, Tomori, Pobega, Rebic e in panchina avevo altri giocatori forti. E' bene che siano pronti, poi si fanno le votazioni".