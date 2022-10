Milan-Monza, i numeri della partita vinta dai rossoneri | Serie A News

(fonte acmilan.com) - Quattro gol per superare l'ostacolo Monza e proiettarsi con fiducia verso l'impegno infrasettimanale di Champions League. I rossoneri superano 4-1 il Monza a San Siro con una prestazione convincente e infilano la quarta vittoria consecutiva in Serie A . Questi i principali numeri prodotti dalla sfida:

2- Brahim Díaz ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa in Serie A: quattro gol, come nel 2020/21; inoltre, ha già superato in nove presenze le reti dello scorso campionato in 31 gare (tre).