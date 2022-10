Milan-Monza, Kjaer: “Obiettivo? Tre punti davanti ai nostri tifosi”

Sulle sue condizioni fisiche : "Io sto bene, sono stato bene per un po' di tempo. Sono a disposizione per dare una mano alla squadra. Sono pronto".

Su che partita si aspetta: "Mi aspetto una gara dura, contro un avversario che nelle ultime partite è migliorato tanto. Vogliono venire a 'San Siro' per fare risultato. Il nostro obiettivo è portare i tre punti a casa davanti ai nostri tifosi". Ecco come e dove vedere Milan-Monza in tv e in streaming >>>