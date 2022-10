Milan-Monza, Galliani: “Non riesco a spiegare la mia emozione”

Sulle sue emozioni per il match : "Il primo che ho abbracciato è stato Stefano Pioli. Non è una partita di calcio, è la mia vita che mi scorre davanti. Io bambino, tifoso del Monza, che andavo a vedere il Monza. Dal 1975 al 1985 con il Monza, poi Silvio Berlusconi compra il Milan. Faccio 31 anni al Milan, ancora quattro anni al Monza. Oggi mi sono commosso, abbracciando Paolo Maldini, Ivan Gazidis. Non riesco a spiegare con le parole l'emozione che sto provando. Preso il Monza nel 2017 in Serie D e giocare in campionato a 'San Siro' con il Monza è qualcosa di fantastico".

Sulla volontà di far diventare Milan-Monza un derby fisso in Serie A: "Le dimensioni di Milano e Monza sono diversi, così come gli stadi. Dobbiamo cercare di salvare questa categoria, che è troppo bella. Non eravamo mai stati in Serie A dal 1912. Abbiamo impiegato 110 anni per andare in Serie A, non possiamo impiegare dieci mesi per tornare in Serie B. Proviamo a concederci ancora un altro anno in questa categoria che è troppo bella".