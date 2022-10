Milan-Monza, Bennacer gioca. Smaltita la febbre: Tonali in panchina

Allarme rientrato. Nella serata di ieri è emersa la notizia di una possibile esclusione di Ismael Bennacer causa febbre. Sembrava che l'algerino non dovesse farcela per giocare dal primo minuto e invece, stando a quanto riferisce 'Sky Sport', sarà regolarmente al suo posto. A questo punto sarà Sandro Tonali ad andare in panchina, con l'ex Empoli che si piazzerà in mediana insieme a Tommaso Pobega. Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!