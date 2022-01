Milan, Maldini: “Botman non è unico nome. Non aspettatevi grandi colpi”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, 20° turno della Serie A 2021-2022

Se il Milan si sente penalizzato : "Non ci sentiamo penalizzati, ogni ASL ha una competenza territoriale e persone diverse che decidono. Finché non si fa un documento comune i trattamenti saranno dispari".

Sullo scudetto : "L'anno scorso ho prova a spingere per il titolo, era un azzardo ma molte volte devi mirare al massimo. Quest'anno ridevo perché non ci davano nemmeno tra le prime quattro, ma sapevo che eravamo più forti. Non possiamo purtroppo pensare al Milan di Berlusconi, questo deve essere sostenibile. Non aspettatevi dei colpi da parecchi milioni, questa è la nostra missione".

Su Botman: "E un bravissimo calciatore, ma non è l'unico bravo. Ce ne sono altri disponibili, l'unica necessità di questo mercato è un difensore per l'infortunio di Kjaer. Se faremo un prestito o una soluzione definitiva non lo so, valuteremo per il prezzo e il tipo di giocatore che individueremo".