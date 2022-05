Milan, Maignan premiato come miglior portiere della Serie A 2021-2022

Mike Maignan è stato premiato come miglior portiere della Serie A 2021-2022: ecco la foto della premiazione del francese

Attraverso un post su Twitter, la Lega Serie A ha celebrato il numero 16 rossonero per il traguardo raggiunto. "Le ali di Magic Eagle sul premio di miglior portiere della Serie A Tim", queste le parole apparse sul social.