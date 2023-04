Milan-Lecce, la time machine di ‘acmilan.com’ | NEWS

Milan-Lecce, tripletta di Crespo in un match dalle mille emozioni: un 5-2 per inaugurare il nuovo anno di 'acmilan.com'

( fonte:acmilan.com ) - Milan e Lecce si preparano ad una nuova battaglia dopo il pari del Via del Mare di metà gennaio. La 31ª giornata di Serie A si avvicina a grandi passi e, mentre San Siro si appresta ad accogliere i salentini - appuntamento domenica 23 aprile alle 18.00 - per aggiungere un nuovo racconto alla storia tra le due formazioni, andiamo a rivivere la sfida di campionato che ha inaugurato il 2005 rossonero con il nostro Time Machine .

Stagione 2004/05, alla rosa dei rossoneri Campioni d'Italia in carica si sono aggiunti, nel corso dell'estate, due pezzi da novanta come Hernán Crespo e Jaap Stam. Il 3-0 alla Lazio nella Finale di Supercoppa Italiana - con tripletta di Shevchenko - aveva dato il via alla stagione del Milan di Mister Ancelotti, che approcciava alla nuova Serie A da 20 squadre con l'obiettivo di confermare il proprio primato. Lo 0-0 di Torino sul campo della Juventus capolista aveva mandato in archivio la prima metà di stagione e, al rientro dalla pausa, per i rossoneri si intravedeva all'orizzonte l'ostacolo Lecce, guidato da Zdeněk Zeman. Il match contro i salentini - in data 6 gennaio - apriva, dunque, le danze al 2005 rossonero. Nel pre-gara, inoltre, San Siro omaggiava Andriy Shevchenko, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2004 - esibito tra gli applausi e l'ovazione dei tifosi milanisti.