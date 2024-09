Milan-Lecce, Sticchi Damiani: “Servirà di più per salvarsi quest’anno”

Sulla gestione e sulla zona bassa della classifica: "Abbiamo sempre lavorato per gradi sui bilanci. Per quanto riguarda il campionato, questo è anomalo perché le neopromosse sono super attrezzate e tutte sembrano poter fare punti. Abbiamo fatto uno sforzo per avere un organico più strutturato, anche perché quanto fatto l'anno scorso per salvarci potrebbe non bastare. Con Corvino lavoriamo da quattro anni in sintonia. Lui mi propone sempre operazioni già lavorate, difficile che venga con delle operazioni che per numeri non possono avere a che fare con le nostre caratteristiche. Ho totale fiducia in lui. Ogni tanto si toglie lo sfizio di portare qualche nome più conosciuto come Rebic".