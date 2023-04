Milan-Lecce, la curiosità: occhi puntati su Leao | Serie A News

(fonte: acmilan.com) Il campionato del Milan di Stefano Pioli prosegue con un appuntamento impegnativo, nonostante la differenza in classifica tra le due squadre. Il Lecce , infatti, è squadra ostica che già nel match d'andata ha saputo insidiare i rossoneri: a San Siro, nella 31ª giornata di Serie A, servirà massima concentrazione per ottenere l'intera posta in palio. Queste sono alcune curiosità e statistiche alla vigilia della sfida contro i salentini.

Leão è andato a segno in due delle tre sfide disputate in campionato contro il Lecce, tra cui la partita d'andata dello scorso 14 gennaio: l'attaccante portoghese ha nel Lecce la squadra, tra quelle affrontate almeno due volte, con il miglior rapporto gol per minuti giocati. Dati che possono essere di buon auspicio, dal momento che Leão cercherà contro i salentini quel gol casalingo in campionato che manca dal 13 novembre 2022: nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A Rafa è stato coinvolto in un solo gol, con l'assist servito a Messias nel 2-0 contro l'Atalanta del 26 febbraio. Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in tv o in diretta streaming >>>