Milan-Lecce, Fonseca: “Morata? Voleva giocare. Gabbia è in un buon momento”

"C'è sempre una bella atmosfera a San Siro, i nostri tifosi portano sempre grande amore. Dopo il derby sono più fiduciosi, come noi. Vogliamo renderli orgogliosi. Morata? Voleva giocare, penso sia un momento importante per dare continuità e stabilizzare la squadra. Leao capitano? Ci sono diversi giocatori che possono portare la fascia da capitano. Oggi tocca a Rafa. Gabbia? Un giocatore molto concentrato e responsabile, è in un buon momento ed è importante avere la linea difensiva con fiducia e non ho voluto cambiare".